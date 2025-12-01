Fenêtre de l’Avent concert Ben Toury Uffholtz
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2025-12-01 21:00:00
fin : 2025-12-01 22:30:00
2025-12-01
Ben Toury, avec Johann Fiot et Jérémy Barès, livre un concert R&B et Boogie intense et explosif.
Ben Toury, surnommé le Jerry Lee Lewis français, enflamme la scène avec son piano et son énergie. Accompagné de Johann Fiot à la batterie et de Jérémy Barès à la guitare, il offre un concert puissant mêlant Rythm & Blues et Boogie pour un moment vibrant et irrésistible. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
Ben Toury, with Johann Fiot and Jérémy Barès, delivers an intense and explosive R&B and Boogie concert.
German :
Ben Toury liefert zusammen mit Johann Fiot und Jérémy Barès ein intensives und explosives R&B- und Boogie-Konzert.
Italiano :
Ben Toury, con Johann Fiot e Jérémy Barès, offre un concerto R&B e Boogie intenso ed esplosivo.
Espanol :
Ben Toury, con Johann Fiot y Jérémy Barès, ofrece un concierto de R&B y Boogie intenso y explosivo.
