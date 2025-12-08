Fenêtre de l’Avent concert furtive Uffholtz
Fenêtre de l’Avent concert furtive Uffholtz lundi 8 décembre 2025.
Fenêtre de l’Avent concert furtive
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Lundi 2025-12-08 19:00:00
fin : 2025-12-08
2025-12-08
FURTIVE, groupe de quatre musiciens, offre un concert rock funk énergique et varié, mêlant riffs saturés, passages funky et ambiances plus calmes.
FURTIVE, groupe né en 2023, mélange basse, batterie, guitare et chant. Leur énergie et leur groove donnent vie à un univers rock progressif diversifié. Le groupe propose un concert dynamique et captivant, mêlant intensité et ambiances plus calmes. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
FURTIVE, a four-piece band, offers an energetic and varied rock-funk concert, mixing saturated riffs, funky passages and calmer atmospheres.
German :
Die vierköpfige Band FURTIVE bietet ein energiegeladenes und abwechslungsreiches Rock-Funk-Konzert, in dem sich satte Riffs, funkige Passagen und ruhigere Stimmungen vermischen.
Italiano :
I FURTIVE, una band di quattro elementi, offrono un concerto rock-funk energico e vario, mescolando riff saturi, passaggi funky e atmosfere più calme.
Espanol :
FURTIVE, banda de cuatro músicos, ofrece un concierto de rock-funk enérgico y variado, mezclando riffs saturados, pasajes funky y atmósferas más tranquilas.
