Fenêtre de l’Avent concert L2o Uffholtz mardi 23 décembre 2025.
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-12-23 21:00:00
2025-12-23
L2o, 21 ans, DJ house déjà reconnu, fait vibrer scènes et plateformes avec plus de 180 000 auditeurs. Un set électro énergique.
DJ précoce, L2o monte sur scène depuis ses 12 ans. À 21 ans, il s’affirme avec une house moderne et des productions suivies par plus de 180 000 auditeurs dans 166 pays. Un set électro vibrant et festif à ne pas manquer. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
L2o, a 21-year-old house DJ with a proven track record, has rocked stages and platforms with over 180,000 listeners. An energetic electro set.
German :
Der 21-jährige L2o, ein bereits anerkannter House-DJ, bringt mit über 180.000 Hörern Bühnen und Plattformen zum Beben. Ein energiegeladenes Elektro-Set.
Italiano :
L2o, un DJ house di 21 anni con una reputazione consolidata, ha calcato palchi e piattaforme con oltre 180.000 ascoltatori. Un energico set electro.
Espanol :
L2o, un DJ de house de 21 años con una reputación consolidada, ha sacudido escenarios y plataformas con más de 180.000 oyentes. Un enérgico set electro.
