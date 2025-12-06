Fenêtre de l’Avent concert Nikkos & Symbioz Uffholtz
Fenêtre de l’Avent concert Nikkos & Symbioz Uffholtz samedi 6 décembre 2025.
Fenêtre de l’Avent concert Nikkos & Symbioz
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 21:00:00
Pop-folk doux et intime avec Nikkos et Symbioz, En toute simplicité .
Nikkos et Symbioz (1ere partie) ouvrent la soirée avec un concert pop-folk doux et authentique. En toute simplicité , ils offrent un moment musical intime et chaleureux, porté par des mélodies sincères. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
Sweet, intimate pop-folk with Nikkos and Symbioz, En toute simplicité .
German :
Sanfter und intimer Pop-Folk mit Nikkos und Symbioz, En toute simplicité .
Italiano :
Pop-folk dolce e intimo con Nikkos e Symbioz, En toute simplicité .
Espanol :
Pop-folk dulce e intimista con Nikkos y Symbioz, En toute simplicité .
