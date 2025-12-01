Fenêtre de l’Avent concert Not Only 80’s Uffholtz

Fenêtre de l’Avent concert Not Only 80’s

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 21:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Bastiaan revisite en solo les tubes anglo-saxons des années 80… et plus encore, dans un concert électro-acoustique chaleureux.

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Bastiaan revisits solo Anglo-Saxon hits from the 80s? and beyond, in a warm electro-acoustic concert.

German :

Bastiaan spielt solo die angloamerikanischen Hits der 80er Jahre und mehr in einem warmen elektroakustischen Konzert.

Italiano :

Bastiaan rivisita i successi anglosassoni degli anni ’80 e non solo, in un caldo concerto solista elettro-acustico.

Espanol :

Bastiaan repasa los éxitos anglosajones de los 80… y mucho más, en un cálido concierto electroacústico en solitario.

