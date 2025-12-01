Fenêtre de l’Avent concert Sweet Big Ol’Ma Uffholtz
Fenêtre de l’Avent concert Sweet Big Ol’Ma Uffholtz mercredi 10 décembre 2025.
Fenêtre de l’Avent concert Sweet Big Ol’Ma
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10 19:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Sweet Big Ol’Ma joue un blues authentique mêlé de swing vintage et de groove, hommage vibrant aux standards des années 40-60.
Sweet Big Ol’Ma offre un blues authentique et chaleureux, porté par un quatuor complice qui revisite avec énergie les standards américains des années 40 à 60. Swing vintage et groove s’entremêlent dans une ambiance vibrante et expressive. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
Sweet Big Ol?Ma plays authentic blues mixed with vintage swing and groove, a vibrant tribute to the standards of the 40s and 60s.
German :
Sweet Big Ol?Ma spielt einen authentischen Blues, vermischt mit Vintage-Swing und Groove, eine vibrierende Hommage an die Standards der 40er- und 60er-Jahre.
Italiano :
I Sweet Big Ol’Ma suonano un autentico blues mescolato a swing e groove d’epoca, un vibrante tributo agli standard degli anni ’40 e ’60.
Espanol :
Sweet Big Ol?Ma tocan auténtico blues mezclado con swing y groove vintage, un vibrante homenaje a los estándares de los años 40 y 60.
