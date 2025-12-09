Fenêtre de l’Avent conférence le marché d’hiver de Jokkmokk Uffholtz
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-12-09 19:00:00
Karen Hoffman et Rémy Gasse partagent leur voyage au marché d’hiver de Jokkmokk, en Laponie, entre traditions, artisans et rencontres fascinantes.
Lors de cette conférence, Karen Hoffman et Rémy Gasse racontent leur voyage à Jokkmokk en Laponie suédoise. Le marché, qui existe depuis 1605, rassemble artisans et éleveurs. Ils partagent anecdotes, découvertes et traditions fascinantes de ce lieu unique. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
