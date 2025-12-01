Fenêtre de l’Avent de Bowie à Bashung Uffholtz

Fenêtre de l’Avent de Bowie à Bashung

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

RV & Co mêle musique et théâtre pour un hommage à Bowie et Bashung. Sept musiciens et un comédien créent un spectacle poétique et captivant.

RV & Co propose un concert théâtralisé entre Bowie et Bashung. Sept musiciens et un comédien racontent une histoire poétique. Guitare, chant, percussions, cuivre et lumières créent un univers sombre, lumineux et captivant, mêlant théâtre et musique, orchestré par Nicolas Hohl et Catherine Fouquet. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

RV & Co blend music and theater in a tribute to Bowie and Bashung. Seven musicians and an actor create a captivating, poetic show.

German :

RV & Co vermischen Musik und Theater zu einer Hommage an Bowie und Bashung. Sieben Musiker und ein Schauspieler kreieren eine poetische und fesselnde Show.

Italiano :

RV & Co unisce musica e teatro in un omaggio a Bowie e Bashung. Sette musicisti e un attore creano uno spettacolo accattivante e poetico.

Espanol :

RV & Co combina música y teatro en un homenaje a Bowie y Bashung. Siete músicos y un actor crean un espectáculo cautivador y poético.

