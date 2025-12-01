Fenêtre de l’Avent El Camino Uffholtz
Fenêtre de l’Avent El Camino Uffholtz samedi 13 décembre 2025.
Fenêtre de l’Avent El Camino
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Cie Fusibles et Dentelles présente EL CAMINO , spectacle musico-théâtral sur le chemin de Compostelle, rencontres et émotions au rendez-vous.
Cie Fusibles et Dentelles propose EL CAMINO , un spectacle musico-théâtral touchant. Elisabeth marche sur le chemin de Compostelle, rencontre Juan, musicien libre, et partage peurs, rires et émotions, avec Jean-Marc à la guitare pour sublimer l’aventure. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
Cie Fusibles et Dentelles presents EL CAMINO , a musical-theatrical show on the Compostelle pilgrimage route, with encounters and emotions on the agenda.
German :
Cie Fusibles et Dentelles präsentiert EL CAMINO , ein musikalisch-theatralisches Spektakel auf dem Jakobsweg, Begegnungen und Emotionen an der Tagesordnung.
Italiano :
La Cie Fusibles et Dentelles presenta EL CAMINO , uno spettacolo teatrale-musicale sul Cammino di Santiago de Compostela, ricco di incontri ed emozioni.
Espanol :
Cie Fusibles et Dentelles presenta EL CAMINO , un espectáculo músico-teatral sobre el Camino de Santiago, lleno de encuentros y emociones.
