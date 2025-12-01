Fenêtre de l’Avent en vadrouille Aspach-Michelbach

Fenêtre de l’Avent en vadrouille

Place de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-11 18:30:00

2025-12-11

Un spectacle tout public de théâtre de rue Les Roberts par la compagnie Chat’pitre qui ravira petits et grands.

Un spectacle en vadrouille gratuit et tout public ! .

Place de l’église Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 17

English :

A street theater show for all ages, Les Roberts , by the Chat’pitre company, will delight young and old alike.

German :

Ein Straßentheaterstück für jedes Publikum Les Roberts von der Theatergruppe Chat’pitre, das Groß und Klein begeistern wird.

Italiano :

Uno spettacolo di teatro di strada per tutte le età, Les Roberts , realizzato dalla compagnia Chat’pitre, farà la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Un espectáculo de teatro de calle para todas las edades, Les Roberts , de la compañía Chat’pitre, hará las delicias de grandes y pequeños.

