Fenêtre de l’Avent en vadrouille Aspach-Michelbach jeudi 11 décembre 2025.
Place de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Un spectacle tout public de théâtre de rue Les Roberts par la compagnie Chat’pitre qui ravira petits et grands.
Un spectacle en vadrouille gratuit et tout public ! .
Place de l’église Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 17
English :
A street theater show for all ages, Les Roberts , by the Chat’pitre company, will delight young and old alike.
German :
Ein Straßentheaterstück für jedes Publikum Les Roberts von der Theatergruppe Chat’pitre, das Groß und Klein begeistern wird.
Italiano :
Uno spettacolo di teatro di strada per tutte le età, Les Roberts , realizzato dalla compagnia Chat’pitre, farà la gioia di grandi e piccini.
Espanol :
Un espectáculo de teatro de calle para todas las edades, Les Roberts , de la compañía Chat’pitre, hará las delicias de grandes y pequeños.
