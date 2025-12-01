Fenêtre de l’Avent en vadrouille Rammersmatt

Fenêtre de l’Avent en vadrouille

22 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Ce spectacle tout public de théâtre de rue La Poubelle Histoire du Monde interprété par la compagnie Atelier du Sous-sol met en scène un drôle de balayeur et une poubelle merveilleuse.

Un spectacle en vadrouille gratuit et tout public ! .

22 rue Principale Rammersmatt 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

La Poubelle Histoire du Monde , a street theater show for all ages by the Atelier du Sous-sol company, features a funny sweeper and a wonderful dustbin.

German :

Dieses Straßentheaterstück für alle Altersgruppen La Poubelle Histoire du Monde , das von der Theatergruppe Atelier du Sous-sol aufgeführt wird, zeigt einen lustigen Straßenkehrer und einen wunderbaren Mülleimer.

Italiano :

Lo spettacolo di teatro di strada La Poubelle Histoire du Monde (La storia della pattumiera del mondo), messo in scena dalla compagnia Atelier du Sous-sol, vede protagonisti un buffo spazzino e una meravigliosa pattumiera.

Espanol :

El espectáculo de teatro de calle La Poubelle Histoire du Monde (La historia del cubo de basura del mundo), interpretado por la compañía Atelier du Sous-sol, presenta a un divertido barrendero y un maravilloso cubo de basura.

