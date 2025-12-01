Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fenêtre de l’Avent en vadrouille Rammersmatt

Fenêtre de l’Avent en vadrouille

Fenêtre de l’Avent en vadrouille Rammersmatt jeudi 18 décembre 2025.

Fenêtre de l’Avent en vadrouille

22 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18

Date(s) :
2025-12-18

Ce spectacle tout public de théâtre de rue La Poubelle Histoire du Monde interprété par la compagnie Atelier du Sous-sol met en scène un drôle de balayeur et une poubelle merveilleuse.
Un spectacle en vadrouille gratuit et tout public !   .

22 rue Principale Rammersmatt 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 

English :

La Poubelle Histoire du Monde , a street theater show for all ages by the Atelier du Sous-sol company, features a funny sweeper and a wonderful dustbin.

German :

Dieses Straßentheaterstück für alle Altersgruppen La Poubelle Histoire du Monde , das von der Theatergruppe Atelier du Sous-sol aufgeführt wird, zeigt einen lustigen Straßenkehrer und einen wunderbaren Mülleimer.

Italiano :

Lo spettacolo di teatro di strada La Poubelle Histoire du Monde (La storia della pattumiera del mondo), messo in scena dalla compagnia Atelier du Sous-sol, vede protagonisti un buffo spazzino e una meravigliosa pattumiera.

Espanol :

El espectáculo de teatro de calle La Poubelle Histoire du Monde (La historia del cubo de basura del mundo), interpretado por la compañía Atelier du Sous-sol, presenta a un divertido barrendero y un maravilloso cubo de basura.

L’événement Fenêtre de l’Avent en vadrouille Rammersmatt a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay