Fenêtre de l’Avent intrigues moyenâgeuses Uffholtz

Fenêtre de l’Avent intrigues moyenâgeuses

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Lames d’en Temps dévoile une intrigue médiévale pleine de secrets, d’humour et de complots.

Avec Lames d’en Temps, les complots médiévaux prennent vie entre humour, tension et récits d’ombre. Secrets, épées et murmures nocturnes plongent le public dans une Alsace imaginaire en quête de révolte. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Lames d?en Temps unveils a medieval intrigue full of secrets, humor and conspiracies.

German :

Lames d’en Temps enthüllt eine mittelalterliche Handlung voller Geheimnisse, Humor und Verschwörungen.

Italiano :

Lames d’en Temps svela un intrigo medievale ricco di segreti, umorismo e cospirazioni.

Espanol :

Lames d’en Temps desvela una intriga medieval llena de secretos, humor y conspiraciones.

