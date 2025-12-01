Fenêtre de l’Avent la Poubelle Histoire du Monde Uffholtz

Fenêtre de l’Avent la Poubelle Histoire du Monde

Un balayeur farfelu transforme sa poubelle en instrument de musique et crée un cirque poétique. Théâtre de rue pour tous, avec musique, humour et poésie, où L’Atelier du Sous Sol fait vibrer l’imaginaire du public. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

A wacky sweeper transforms his dustbin into a poetic, musical circus. Street theater for children and adults by L?Atelier du Sous Sol.

German :

Ein skurriler Straßenkehrer verwandelt seinen Mülleimer in einen poetischen und musikalischen Zirkus. Straßentheater für Kinder und Erwachsene von L?Atelier du Sous Sol.

Italiano :

Uno stravagante spazzino trasforma la sua pattumiera in un circo poetico e musicale. Teatro di strada per bambini e adulti di L’Atelier du Sous Sol.

Espanol :

Un barrendero chiflado convierte su cubo de basura en un circo poético y musical. Teatro de calle para niños y adultos por L’Atelier du Sous Sol.

