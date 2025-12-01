Fenêtre de l’Avent le grincheux qui a volé Noël

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Les Bâtisseurs offrent un spectacle jeunesse avec Le Grincheux qui a volé Noël, drôle et festif, interprété par des enfants de 8 à 14 ans.

Les Bâtisseurs présentent Le Grincheux qui a volé Noël, un spectacle jeunesse de 30 minutes. Les enfants, de 8 à 14 ans, donnent vie au Grinch grincheux d’Uffholtz dans une histoire drôle et festive qui émerveillera toute la famille. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Les Bâtisseurs offer a funny and festive children’s show, Le Grincheux qui a volé Noël, performed by children aged 8 to 14.

German :

Les Bâtisseurs bieten mit Le Grinchux qui a volé Noël ein Jugendtheaterstück an, das witzig und festlich ist und von Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren aufgeführt wird.

Italiano :

Les Bâtisseurs presentano uno spettacolo per bambini divertente e festoso, Le Grincheux qui a volé Noël, interpretato da bambini dagli 8 ai 14 anni.

Espanol :

Les Bâtisseurs presentan un divertido y festivo espectáculo infantil, Le Grincheux qui a volé Noël, interpretado por niños de 8 a 14 años.

L’événement Fenêtre de l’Avent le grincheux qui a volé Noël Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay