Fenêtre de l’Avent le Magnifique Bon à Rien

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Chicken Street propose un théâtre de rue comique Serge Badot recrée à mains nues un Western culte avec planches et ballons.

Chicken Street présente Le Magnifique Bon à Rien , un théâtre de rue décalé. Serge Badot reconstitue seul les scènes cultes de Le Bon, la Brute et le Truand avec planches, caisses et ballons. Un hommage inventif au Western Spaghetti, drôle et poétique. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Chicken Street is comic street theater: Serge Badot recreates a cult Western with his bare hands, boards and balloons.

German :

Chicken Street bietet komisches Straßentheater: Serge Badot stellt mit bloßen Händen einen Kult-Western mit Brettern und Luftballons nach.

Italiano :

Chicken Street è teatro comico di strada: Serge Badot ricrea un cult western a mani nude, con tavole e palloncini.

Espanol :

Chicken Street es teatro cómico de calle: Serge Badot recrea un western de culto con sus propias manos, tablas y globos.

L’événement Fenêtre de l’Avent le Magnifique Bon à Rien Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay