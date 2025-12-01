Fenêtre de l’Avent le procès du Père Noël

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

La Cie Le Tas de Bois présente un spectacle plein d’humour et de tendresse. Le Procès du Père Noël invite petits et grands à réfléchir sur la magie de Noël et la sagesse des enfants à travers un théâtre vivant, drôle et surprenant. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fenêtre de l’Avent le procès du Père Noël Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay