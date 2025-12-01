Fenêtre de l’Avent le procès du Père Noël Uffholtz
Fenêtre de l’Avent le procès du Père Noël Uffholtz mardi 16 décembre 2025.
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
La Cie Le Tas de Bois présente un spectacle plein d’humour et de tendresse. Le Procès du Père Noël invite petits et grands à réfléchir sur la magie de Noël et la sagesse des enfants à travers un théâtre vivant, drôle et surprenant. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
