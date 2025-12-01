Fenêtre de l’Avent les frissons du quotidien Uffholtz

Fenêtre de l’Avent les frissons du quotidien

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-12-15 19:00:00

2025-12-15

Saynettes pleines d’humour où le quotidien glacial du Conseil Municipal s’adoucit grâce aux bons samaritains.

Dans cette création 2025, le Conseil Municipal d’Uffholtz livre des saynètes pleines d’humour. Le maire et son équipe grelottent face au quotidien, mais heureusement les bons samaritains du village viennent réchauffer l’atmosphère. Un moment tendre et drôle. .

English :

Humorous sketches in which the icy daily life of the Town Council is softened by the good Samaritans.

German :

Humorvolle Saynetten, in denen der eisige Alltag des Stadtrats durch die guten Samariter versüßt wird.

Italiano :

Sketch umoristici in cui la gelida vita quotidiana del Comune viene addolcita dai buoni samaritani.

Espanol :

Humorísticos sketches en los que la gélida vida cotidiana del Ayuntamiento se ve suavizada por los buenos samaritanos.

