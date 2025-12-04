Fenêtre de l’Avent les mots de tête Uffholtz

Fenêtre de l’Avent les mots de tête

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Les Mots de Tête mêle humour et chansons, histoires loufoques et musique. Les artistes créent un univers joyeux où rires et mélodies s’entrelacent. Un spectacle frais et pétillant pour tous. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Les Mots de Tête, humor and music, create a joyful and sparkling moment for everyone.

German :

Les Mots de Tête, Humor und Musik, schaffen einen fröhlichen und prickelnden Moment für alle.

Italiano :

Les Mots de Tête, umorismo e musica, creano un momento gioioso e frizzante per tutti.

Espanol :

Les Mots de Tête, humor y música, crean un momento alegre y chispeante para todos.

