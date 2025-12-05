Fenêtre de l’Avent les Roberts Uffholtz

Fenêtre de l’Avent les Roberts

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Vendredi 2025-12-05 19:00:00

2025-12-05

2025-12-05

Les Roberts, humour et théâtre de rue, offrent rires et absurdité autour de l’Europe.

Les Roberts de la Cie Chat’Pître mêle humour et théâtre de rue. Deux hommes du terroir enchaînent stéréotypes et avis farfelus sur l’Europe, offrant un spectacle drôle et pétillant. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Les Roberts, street theater and humor, offer laughter and absurdity around Europe.

German :

Die Roberts, Humor und Straßentheater, bieten Lachen und Absurdität rund um Europa.

Italiano :

Les Roberts, teatro di strada e umorismo, offre risate e assurdità in tutta Europa.

Espanol :

Les Roberts, teatro de calle y humor, ofrecen risas y absurdos por toda Europa.

