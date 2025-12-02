Fenêtre de l’Avent les Sons du Terrier Uffholtz

Fenêtre de l’Avent les Sons du Terrier

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

LSDT offre un rock progressif sombre et mélodieux, entre Pink Floyd et Porcupine Tree.

Les Sons du Terrier (LSDT) s’inspirent du rock progressif des années 70, de Pink Floyd à Porcupine Tree, pour créer une musique sombre, organique et mélodieuse. Leur univers fusionne rock progressif et post-rock dans une atmosphère immersive et puissante. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

LSDT offers dark, melodious progressive rock, somewhere between Pink Floyd and Porcupine Tree.

German :

LSDT bieten düsteren und melodiösen Progressive Rock zwischen Pink Floyd und Porcupine Tree.

Italiano :

Il rock progressivo oscuro e melodioso degli LSDT è un incrocio tra Pink Floyd e Porcupine Tree.

Espanol :

El rock progresivo, oscuro y melodioso de LSDT es un cruce entre Pink Floyd y Porcupine Tree.

