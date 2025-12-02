Fenêtre de l’Avent les Sons du Terrier Uffholtz
Fenêtre de l’Avent les Sons du Terrier Uffholtz mardi 2 décembre 2025.
Fenêtre de l’Avent les Sons du Terrier
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-02 19:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
LSDT offre un rock progressif sombre et mélodieux, entre Pink Floyd et Porcupine Tree.
Les Sons du Terrier (LSDT) s’inspirent du rock progressif des années 70, de Pink Floyd à Porcupine Tree, pour créer une musique sombre, organique et mélodieuse. Leur univers fusionne rock progressif et post-rock dans une atmosphère immersive et puissante. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com
English :
LSDT offers dark, melodious progressive rock, somewhere between Pink Floyd and Porcupine Tree.
German :
LSDT bieten düsteren und melodiösen Progressive Rock zwischen Pink Floyd und Porcupine Tree.
Italiano :
Il rock progressivo oscuro e melodioso degli LSDT è un incrocio tra Pink Floyd e Porcupine Tree.
Espanol :
El rock progresivo, oscuro y melodioso de LSDT es un cruce entre Pink Floyd y Porcupine Tree.
L’événement Fenêtre de l’Avent les Sons du Terrier Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay