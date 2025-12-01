Fenêtre de l’Avent lutins malins

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Deux randonneurs maladroits rencontrent des lutins malins dans cette pièce jeune public bilingue LSF, drôle et interactive.

Deux randonneurs maladroits s’installent dans la forêt sans se douter des lutins malins. Ce spectacle jeune public bilingue LSF mêle humour et magie, offrant aux enfants un univers fantastique et interactif à travers gestes, signes et surprises. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Two clumsy hikers meet clever elves in this funny, interactive, bilingual LSF play for young audiences.

German :

Zwei ungeschickte Wanderer treffen in diesem lustigen und interaktiven, zweisprachigen LSF-Stück für junges Publikum auf schlaue Kobolde.

Italiano :

Due maldestri escursionisti incontrano intelligenti elfi in questa divertente commedia bilingue e interattiva per un pubblico giovane.

Espanol :

Dos torpes excursionistas conocen a unos astutos duendes en esta divertida obra bilingüe e interactiva para público infantil.

L’événement Fenêtre de l’Avent lutins malins Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay