Fenêtre de l’Avent lutins

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-01 19:00:00

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

La Cie Déo fait surgir des objets lumineux grâce à deux lutins malicieux, dans un moment féerique prolongé par un vin chaud offert.

La Cie Déo présente deux lutins qui découvrent un coffre magique d’où surgissent des objets lumineux. Entre poésie et surprises, ils créent un moment féerique, prolongé par un vin chaud offert pour savourer ensemble une ambiance chaleureuse. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Cie Déo conjures up luminous objects thanks to two mischievous elves, in a magical moment prolonged by a complimentary mulled wine.

German :

Die Cie Déo lässt dank zweier schelmischer Kobolde Lichtobjekte auftauchen, in einem märchenhaften Moment, der durch einen angebotenen Glühwein verlängert wird.

Italiano :

Cie Déo crea oggetti luminosi grazie a due elfi dispettosi, in un momento magico prolungato da un vin brulé in omaggio.

Espanol :

La Cie Déo conjura objetos luminosos gracias a dos duendes traviesos, en un momento mágico prolongado por un vino caliente de cortesía.

L’événement Fenêtre de l’Avent lutins Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay