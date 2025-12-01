Fenêtre de l’Avent Nino et l’Oiseau Uffholtz

Fenêtre de l’Avent Nino et l’Oiseau

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23 19:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Deux enfants forgent une amitié inattendue. Quand l’un doit partir, l’autre cherche à garder ce lien précieux. Un spectacle touchant et poétique.

L’histoire tendre de Nino et Yoshka, deux enfants que tout semble séparer, mais que l’amitié rapproche. Entre école, jeux secrets et départ annoncé, Nino cherche à préserver ce lien unique. Un spectacle poétique et lumineux mêlant marionnettes, sensibilité et aventure. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Two children forge an unexpected friendship. When one has to leave, the other tries to keep this precious bond. A touching, poetic show.

German :

Zwei Kinder schmieden eine unerwartete Freundschaft. Als das eine Kind gehen muss, versucht das andere, diese wertvolle Verbindung zu bewahren. Ein berührendes und poetisches Schauspiel.

Italiano :

Due bambini stringono un’amicizia inaspettata. Quando uno deve partire, l’altro cerca di mantenere questo prezioso legame. Uno spettacolo toccante e poetico.

Espanol :

Dos niños forjan una amistad inesperada. Cuando uno tiene que marcharse, el otro intenta mantener este precioso vínculo. Un espectáculo conmovedor y poético.

