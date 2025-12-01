Fenêtre de l’Avent One Man Show

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Albert Meslay, héritier de Raymond Devos, offre un one man show drôle et poétique, célébrant la langue française avec finesse et humour.

Le one man show d’Albert Meslay, héritier de Raymond Devos, mêle jeux de mots, absurdités et poésie de la langue française. Une performance drôle et subtile, qui captive et fait rire tous les amateurs de mots et de théâtre humoristique. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Albert Meslay, heir to Raymond Devos, offers a funny and poetic one-man show, celebrating the French language with finesse and humor.

German :

Albert Meslay, Erbe von Raymond Devos, bietet eine witzige und poetische One-Man-Show, in der er die französische Sprache mit Raffinesse und Humor feiert.

Italiano :

Albert Meslay, erede di Raymond Devos, propone un one-man show divertente e poetico che celebra la lingua francese con finezza e umorismo.

Espanol :

Albert Meslay, heredero de Raymond Devos, ofrece un divertido y poético espectáculo unipersonal que celebra la lengua francesa con delicadeza y humor.

L’événement Fenêtre de l’Avent One Man Show Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay