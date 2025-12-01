Fenêtre de l’Avent Théâtre Bernard et Micheline, tête d’affiche

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Bernard et Micheline remplacent les artistes au dernier moment. Leur mission créer un spectacle en urgence. Un duo drôle et improvisé signé Cie Versatile.

Bernard et Micheline, duo de la Cie Versatile, sont les spécialistes du dépannage artistique. À chaque annulation, ils surgissent pour remplacer les artistes et sauver la soirée. Leur mission du jour créer en urgence un spectacle pluridisciplinaire. Humour, improvisation et décalage rythment ce moment de théâtre de rue irrésistible. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Bernard and Micheline replace the artists at the last minute. Their mission: to create a show in a hurry. A funny, improvised duo by Cie Versatile.

German :

Bernard und Micheline springen im letzten Moment für die Künstler ein. Ihre Aufgabe ist es, im Eiltempo eine Show zu kreieren. Ein witziges und improvisiertes Duo von Cie Versatile.

Italiano :

Bernard e Micheline sostituiscono gli artisti all’ultimo minuto. La loro missione: creare uno spettacolo in fretta e furia. Un duetto divertente e improvvisato di Cie Versatile.

Espanol :

Bernard y Micheline sustituyen a los artistas en el último momento. Su misión: crear un espectáculo a toda prisa. Un dúo divertido e improvisado de la Cie Versatile.

L’événement Fenêtre de l’Avent Théâtre Bernard et Micheline, tête d’affiche Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay