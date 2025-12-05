Fenêtre de l’Avent un duo pour Brassens

Uffholtz Haut-Rhin

Vendredi 2025-12-05 21:00:00

Michel Avallone et Stéphanie Meyer-Zikri offrent une interprétation chaleureuse et vivante de Brassens, entre voix profonde et violoncelle expressif.

Avec Michel Avallone et Stéphanie Meyer-Zikri, Brassens retrouve des couleurs jazz, swing et classiques. La voix chaude d’Avallone et le violoncelle expressif de Meyer-Zikri offrent une réinterprétation respectueuse, sensible et pleine d’humour du répertoire. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Michel Avallone and Stéphanie Meyer-Zikri offer a warm, lively interpretation of Brassens, with deep vocals and expressive cello.

German :

Michel Avallone und Stéphanie Meyer-Zikri bieten eine warme und lebendige Interpretation von Brassens, zwischen tiefer Stimme und ausdrucksstarkem Cello.

Italiano :

Michel Avallone e Stéphanie Meyer-Zikri offrono un’interpretazione calda e vivace di Brassens, con voce profonda e violoncello espressivo.

Espanol :

Michel Avallone y Stéphanie Meyer-Zikri ofrecen una interpretación cálida y viva de Brassens, con voces profundas y violonchelos expresivos.

