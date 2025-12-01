Fenêtre de l’Avent un Noël sous le feu

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 19:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Florian Hensel (HWK) raconte le Noël 1915 au Hartmannswillerkopf avec récits, photos et documents d’époque.

Florian Hensel (HWK) raconte le Noël 1915 au Hartmannswillerkopf, entre combats, neige et espoir. Récits, documents et photos d’époque restituent l’intensité de ces journées tragiques pour les soldats français et allemands. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46 foyer.erasme@gmail.com

English :

Florian Hensel (HWK) recounts Christmas 1915 at Hartmannswillerkopf with stories, photos and documents from the period.

German :

Florian Hensel (HWK) erzählt von Weihnachten 1915 auf dem Hartmannswillerkopf mit Erzählungen, Fotos und Zeitdokumenten.

Italiano :

Florian Hensel (HWK) racconta il Natale 1915 a Hartmannswillerkopf con storie, foto e documenti dell’epoca.

Espanol :

Florian Hensel (HWK) relata la Navidad de 1915 en Hartmannswillerkopf con historias, fotos y documentos de la época.

L’événement Fenêtre de l’Avent un Noël sous le feu Uffholtz a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay