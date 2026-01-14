Fenêtre du Vendredi « Être né quelque part » Maison du Ronceray Rennes Vendredi 23 janvier, 19h00 Ille-et-Vilaine

entrée et participation libre

Comment la chanson populaire peut-elle rejoindre le questionnement sociologique ?

Conférence débat animé par Alain Darré, auteur photographe et enseignant chercheur en Science Polirique à l’université de Rennes.

Culture – immigration – Intégration – Identités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T20:30:00.000+01:00

02 99 53 12 83

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



