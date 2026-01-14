Fenêtre du Vendredi « Être né quelque part » Maison du Ronceray Rennes
Fenêtre du Vendredi « Être né quelque part » Maison du Ronceray Rennes Vendredi 23 janvier, 19h00 Ille-et-Vilaine
entrée et participation libre
Comment la chanson populaire peut-elle rejoindre le questionnement sociologique ?
Conférence débat animé par Alain Darré, auteur photographe et enseignant chercheur en Science Polirique à l’université de Rennes.
Culture – immigration – Intégration – Identités
02 99 53 12 83
Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine