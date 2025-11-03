Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy

Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-23 18:00:00

Date(s) :

2026-06-18

L’association Bonnemine de Druyes-les-Belles-Fontaines expose ses travaux annuels de peintures et de dessins .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine

L’événement Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais