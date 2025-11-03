Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy
Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 18 juin 2026.
Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-23 18:00:00
Date(s) :
2026-06-18
L’association Bonnemine de Druyes-les-Belles-Fontaines expose ses travaux annuels de peintures et de dessins .
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine
L’événement Fenêtre Exposition Peinture et Dessin de l’association Bonnemine Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais