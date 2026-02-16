FENÊTRE OUVERTE sur l’art-thérapie française Viva Sioule Ébreuil

FENÊTRE OUVERTE sur l’art-thérapie française

Viva Sioule 17 avenue de la Gare Ébreuil Allier

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-13 16:00:00

2026-03-13

Découvrez l’art-thérapie lors de notre événement gratuit ! Venez à la rencontre d’art-thérapeutes et expérimentez un temps créatif poétique et joueur. L’art-thérapie, un moyen pour prendre soin de sa santé mentale. Ouvert à tous !

Viva Sioule 17 avenue de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 51 30 67 contact@vivasioule.fr

English :

Discover art therapy at our free event! Come and meet art therapists and experience a creative, poetic and playful moment. Art therapy, a way to take care of your mental health. Open to all!

