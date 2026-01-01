Fenêtre ouverte sur le Vivant Paimpont
Fenêtre ouverte sur le Vivant Paimpont samedi 10 janvier 2026.
Fenêtre ouverte sur le Vivant
Petite Salle des Fêtes Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 12:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Samedi 10 janvier 2026, rendez-vous à la petite salle des fêtes de Paimpont pour la fenêtre ouverte sur le vivant.
Au programme, à partir de 12h Animations, conférences, stands, repas, buvette, expositions et concerts Fest-Noz.
Entrée à prix libre. .
Petite Salle des Fêtes Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fenêtre ouverte sur le Vivant Paimpont a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme de Brocéliande