Fenêtre sur Gardincour, une exploration des paysages du quotidien La cité des Électriciens Bruay-la-Buissière

Fenêtre sur Gardincour, une exploration des paysages du quotidien 18 et 19 octobre La cité des Électriciens Pas-de-Calais

Gratuit

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-19T14:00 – 2025-10-19T18:00

Inauguration d’un rideau contemporain aux motifs du Bassin minier

Le brise-bise désigne un rideau léger et décoratif en dentelle mécanique. Généralement placé dans la partie basse d’une fenêtre d’une maison, il égaye la façade par ses motifs pittoresques tout en protégeant l’intimité de son propriétaire. Cet objet familier et à priori banal inspire l’architecte Alice Hallynck, qui le documente et le réinterprète. Si les brise-bise d’aujourd’hui dévoilent des paysages bucoliques d’antan et font la part belle aux chalets, palmiers et autres moulins, quels éléments seront représentés demain ?

Rejointe par des adolescents de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay et l’artiste Fanny Chiarello, Alice Hallynck s’est lancée dans une exploration collaborative de notre architecture quotidienne. Au terme de plusieurs séances de travail créatives et d’un rallye photographique, les jeunes ont sélectionné deux images à envoyer en production à l’atelier de broderie traditionnelle DESSENNE-LENOIR à Villers-Outréaux. L’objectif annoncé : renouveler l’attention collective sur notre environnement immédiat parfois perçu comme muet, mettre les projecteurs sur la physionomie des quartiers, apporter une meilleure appréciation de notre cadre de vie.

Venez apprécier le travail accompli !

En partenariat avec le service cohésion sociale de Nœux-les-Mines, le CCAS et le Programme de Réussite Éducative de Nœux-les-Mines, l’association Culture et Liberté Pas-de-Calais, l’association Habitat Insertion et le Service d’Accompagnement pour Mineurs Non Accompagnés (SA MNA) à Bruay-la-Buissière, et la Maison des Échanges du Bruaysis. Avec l’aimable soutien du Ministère de la Culture.

Dans le cadre de l’opération nationale « C’est mon patrimoine » et à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2025, avec le soutien du Ministère de la Culture.

La cité des Électriciens Rue Anatole France, Bruay-la-Buissière, 62701, Hauts-de-France Bruay-la-Buissière 62700 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 41 34 00

Événement de C’est mon patrimoine 2025

© Alice Hallynck