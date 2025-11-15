Fenêtre sur monde | Saison 25-26 MPAA/Saint-Blaise Paris

Fenêtre sur monde | Saison 25-26 MPAA/Saint-Blaise Paris samedi 15 novembre 2025.

Rassemblant des

amateur·ices à travers le monde francophone, le collectif 129H met en

place un espace créatif expérimental en présentiel et à distance* autour

de l’écriture slam et de la mise en voix.

En deuxième partie de

soirée, une scène ouverte au public, en présentiel et à distance*,

permettra aux participant·es et à tous·tes celles et ceux qui le

souhaitent, de déclamer leurs textes.

Le rendez-vous est divisé en 2 temps :

– Atelier

écriture de 18h30 à 20h ( En présentiel : plein tarif 10 euros / tarif

réduit 8 euros ou en distanciel : gratuit sur réservation*)

– Scène ouverte de 20h30 à 22h (gratuit sur réservation)

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à l’atelier d’écriture pour prendre part à la scène ouverte.

*⚠️ Pour réserver votre billet en distanciel, merci de contacter : saint-blaise@mpaa.fr ou 01 46 34 94 90

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Explorez votre liberté d’écriture et d’interprétation !

Du samedi 15 novembre 2025 au samedi 21 mars 2026 :

samedi

de 20h30 à 22h30

samedi

de 18h30 à 20h00

gratuit

En distanciel : gratuit sur réservation

Scène ouverte gratuite.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

MPAA/Saint-Blaise 37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris

+33146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs