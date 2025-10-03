Fenêtres avec Vue 2025 sur Voyage,… Bourg
Bourg
2025-10-03
2025-11-21
2025-10-03
Spectacles proposés par la bibliothèque et le musée de Bourg dans le cadre de Fenêtres avec vue sur Voyage, voyage et LIRE élire avec biblio.gironde
– Lecture Théâtralisée « Dans la boite » par la Compagnie Avide Vacarme pour LIRE élire 2025, à partir de 6 ans vendredi 3 Octobre à 18h30 au Musée de la Citadelle de BOURG.
– Spectacle « Fillette » par la Compagnie La Volubile pour Fenêtres avec vue sur Voyage, Voyage, à partir de 3 ans vendredi 11 Octobre à 18h30 à la Salle de la Citadelle de BOURG sur réservation.
– Spectacle « Les Vergolin partent en vacances » par la Cie de théâtre Bouche d’Or pour Fenêtres avec vue sur Voyage, Voyage, à partir de 5 ans vendredi 21 Novembre à 20h30 à la Salle de la Citadelle de BOURG sur réservation.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. .
Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine
