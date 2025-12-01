Fenêtres de l’Avent les colporteurs de chansons Uffholtz

Fenêtres de l’Avent les colporteurs de chansons

2 de Caro, duo de troubadours, chante des Noëls d’ici et d’ailleurs avec violon, accordéon et guitare, pour un moment chaleureux et festif.

2 de Caro, duo de troubadours de rue, transporte le public à travers des Noëls d’ici et d’ailleurs avec violon, accordéon et guitare. Les voix complices et le final collectif créent un moment chaleureux et festif, parfait pour célébrer l’esprit de l’Avent. .

English :

2 de Caro, a troubadour duo, sing Christmas carols from here and abroad with violin, accordion and guitar, for a warm and festive moment.

German :

2 de Caro, ein Troubadour-Duo, singt mit Geige, Akkordeon und Gitarre Weihnachtslieder von hier und anderswo, für einen warmen und festlichen Moment.

Italiano :

i 2 de Caro, un duo di trovatori, intonano canti natalizi nostrani e internazionali con violino, fisarmonica e chitarra, per un momento caldo e festoso.

Espanol :

2 de Caro, dúo de trovadores, cantan villancicos de aquí y de allá con violín, acordeón y guitarra, para un momento cálido y festivo.

