Tout au long de l’été, le festival itinérant inter-quartiers se déploie avec des soirées artistiques et festives ouvertes à tous spectacle ou concert, scène ouverte, repas et créations partagées s’entremêlent pour allier découverte et convivialité.

Au programme

-Tendrure

André Hidalgo (Brest).

Jonglage-Danse-Autodérision

A la croisée du jonglage et de la danse, Tendrure invente un monde où le corps emprunte aux quatre éléments et où les objets échappent aux lois de la gravité.

Informations pratiques

City stade de la rue Malleyssie à 14h30.

Durée 30 mn

Conseillé à partir de 12 ans. Gratuit

Pour tout complément d’information contacter le 06 65 71 61 09. .

Rue François II Quartier de Kerangoff

Brest 29200 Finistère Bretagne

