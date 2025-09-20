Fenêtres ouvertes Château d’Arbouville Revercourt

Fenêtres ouvertes 20 et 21 septembre Château d’Arbouville Eure-et-Loir

Places limitées – inscription sur Yurplan : https://ypl.me/Mq2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’association B.A ouvre les portes et les fenêtres du château d’Arbouville pour faire rentrer lumière et visiteurs à l’occasion des journées du patrimoine !

Arbouville est un petit château du XVIIème siècle à 30 min de Dreux et 45 min d’Evreux en voiture. Changez d’époque pour un moment en explorant ses chambres à l’esthétique d’un autre siècle, ses petites pièces cachées, son escalier rustique qui grimpe en haut de l’aile droite et offre une vue sur le parc et les champs…

Cela sera aussi l’occasion de découvrir l’activité artistique et solidaire qui y est portée par l’association B.A : séjours de répit pour des femmes ayant vécu des violences sexuelles et sexistes, accueil de résidences d’artistes, événements conviviaux, expositions et performances…

Arbouville vous attend donc le weekend des 20 et 21 septembre pour :

visiter le lieu et en savoir plus sur son activité,

découvrir une série de photographies sur les objets insolites d’Arbouville,

participer à une chasse au trésor pour les enfants,

profiter, si vous le voulez, d’une balade dans la forêt qui entoure le château.

Programme détaillé :

Samedi :

14h30 : visite guidée à et projection de photos

16h : chasse au trésor pour les enfants

Dimanche :

15h : visite guidée et projections de photos

Datant de 1690 le château a été entièrement rénové par la famille des actuels propriétaires dans les années 1880. Une salle de la tour ouest date encore de la construction du château. La pelouse d'entrée suit un dessin de Le Nôtre.

B.A