Fenêtres sur le paysage s’expose Médiathèque Henri Dubois Saint-Julien-Chapteuil

Fenêtres sur le paysage s'expose Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Henri Dubois Haute-Loire

gratuit et ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:30

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:30

Exposition de 12 oeuvres d’art refuges, dont le Souchaillou construit à 4 km de la Médiathèque (cf. photo). Fenêtres sur le paysage est un parcours artistique situé sur le GR65 chemin de Compostelle, mis-en oeuvre par Derrière le Hublot – scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire. Pontuant le chemin, douze oeuvres d’art refuges ont, depuis 2020, surgi de terre et des savoirs-faire. Cartes blanches confiées à des architectes, artistes, performeurs ou designers, ces micro-architectures sont de petits abris hospitaliers, poétiques et gratuits. Elles constituent autant de lieux d’étonnement et viennent, chacune à leur façon, révéler et réveiller les paysages et territoires dans lesquels elles semblent très naturellement trouver leur place.

L’exposition comprend un ensemble de panneaux avec photos, dessins, maquettes, film documentaire, livre documentaire, rencontres et conférence. L’inauguration aura lieu le samedi 04 octobre 2025 et l’exposition se poursuivra jusqu’au 31/10

Médiathèque Henri Dubois 18 avenue Jules Romains 43260 St Julien Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 33415980070 https://lassemblee-pop.org/p/mediatheque/ Pôle culturel L’Échappée comprenant la Médiathèque Henri Dubois, le Musée Jules Romains, un auditorium et des salles d’activités parking sur place

Strada Joëlle Andreys