Fenêtres sur le paysage s’expose Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Exposition « Fenêtres sur le paysage » (parcours artistique à ciel ouvert sur le chemin de Compostelle GR65)

Entrée libre et gratuite.

Vernissage le 4 octobre à 16h.

Animations et ateliers organisés durant l’expo (voir doc pdf programme téléchargeable)

.

Pôle culturel L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70

English :

Fenêtres sur le paysage » exhibition (open-air art trail along the GR65 pilgrimage route)

Free admission.

Opening on October 4 at 4pm.

Activities and workshops organized during the exhibition (see doc pdf downloadable program)

German :

Ausstellung « Fenêtres sur le paysage » (Fenster zur Landschaft) (Kunstroute unter freiem Himmel auf dem Jakobsweg GR65)

Eintritt frei und kostenlos.

Vernissage am 4. Oktober um 16 Uhr.

Während der Ausstellung organisierte Animationen und Workshops (siehe doc pdf Programm zum Herunterladen)

Italiano :

Mostra « Fenêtres sur le paysage » (percorso d’arte all’aperto lungo l’itinerario di pellegrinaggio del GR65)

Ingresso libero.

Inaugurazione il 4 ottobre alle 16.00.

Attività e laboratori organizzati durante la mostra (vedi programma scaricabile in pdf)

Espanol :

Exposición « Fenêtres sur le paysage » (recorrido artístico al aire libre a lo largo del GR65)

Entrada gratuita.

Inauguración el 4 de octubre a las 16:00 h.

Actividades y talleres organizados durante la exposición (ver programa descargable en pdf)

