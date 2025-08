FENO Festival de l’excellence Normande Le Grand-Quevilly

vendredi 17 octobre 2025.

FENO Festival de l’excellence Normande

46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-17 2025-10-19

Près de 400 exposants vous attendent pour vous faire vivre une expérience unique, au cœur des talents et des fiertés normandes. Venez explorer toutes les richesses de notre région, régalez vos papilles de produits locaux, émerveillez-vous devant des spectacles sensationnels ! Gastronomie, artisanat, culture, innovation, transports, recherche, bien-être… Ce sont au total 21 domaines d’excellence qui sont représentés.

Trois jours de démonstrations, d’animations, de rencontres, de dégustations, de ventes directes et de spectacles.

Autour de 7 espaces thématiques en 2025

– À toutes jambes mobilité et industrie du futur, aéronautique, énergies, maritime, logistique, transports, automobile, sports, recherche, enseignement supérieur, tourisme, attractivité, santé ;

– Cœurs battants culture et loisirs, spectacle vivant, patrimoine, édition, musique, impressionnisme, cirque ;

– Deux mains métiers d’art, cosmétique, mode, travail des matières (verre, métal, lin, pierre, bois…), bien-être, mode ;

– L’eau à la bouche toute la gastronomie et l’agro-alimentaire normands sur un plateau. Produits du terroir (fruits de mer, produits laitiers, confiseries, boissons…), grands chefs, restauration, bars, brasseries ;

– Une ferme grandeur nature avec toutes les races normandes, de la basse-cour à la vache ;

– Fêno pépites des pépites normandes dans la mode, l’artisanat, la décoration ;

– Fêno boutique des produits 100% normands grâce à des partenariats avec des entreprises normandes.

Salon gratuit. .

46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 56 00

