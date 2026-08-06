Fensch en Fleurs 4e édition Parc Bosment Serémange-Erzange

Informations pratiques

Serémange-Erzange

Fensch en Fleurs 4e édition

Parc Bosment 9 Charles de Gaulle Serémange-Erzange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

4e édition de Fensch en Fleurs, une quarantaine d’exposants mettent à l’honneur le monde végétal, l’artisanat et la gastronomie locale.

Animations et ateliers sur la thématique de la nature, pour tous les publics.Tout public

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Parc Bosment 9 Charles de Gaulle Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 58 09 89 mairie@mairie-seremange-erzange.org

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English :

The 4th edition of Fensch en Fleurs features some 40 exhibitors showcasing the plant world, crafts, and local cuisine.

Activities and workshops on the theme of nature, for people of all ages.

L’événement Fensch en Fleurs 4e édition Serémange-Erzange a été mis à jour le 2026-08-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME