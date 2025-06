Fensch’stivales Fontoy 12 juillet 2025 16:00

Moselle

Fensch’stivales Place des fêtes Fontoy Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-08-30

L’été approche… et avec lui, le grand retour des Fensch’stivales, nos fêtes de quartiers hautes en couleurs et en bonne humeur !

Trois dates, trois ambiances, trois quartiers à l’honneur :

Samedi 21 juin la saison s’ouvre en beauté avec la traditionnelle Polenta, accompagnée de saucisse italienne et bœuf bourguignon !

Samedi 12 juillet on célèbre la Fête nationale avec maquillage, jeux, bal, défilé, feu d’artifice…

Samedi 30 août on prolonge l’été avec musique, gourmandises et bal populaire.Tout public

0 .

Place des fêtes

Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 3 82 84 88 88

English :

Summer is just around the corner? and with it comes the return of the Fensch?stivales, our colourful, fun-filled neighbourhood festivals!

Three dates, three atmospheres, three districts in the spotlight:

Saturday June 21: the season kicks off in style with the traditional Polenta, accompanied by Italian sausage and b?uf bourguignon!

Saturday, July 12: we celebrate the Fête Nationale with face painting, games, a ball, a parade, fireworks?

Saturday, August 30: we extend the summer with music, delicacies and a popular ball.

German :

Der Sommer steht vor der Tür? und mit ihm die große Rückkehr der Fensch?stivales, unserer farbenfrohen und gut gelaunten Stadtteilfeste!

Drei Termine, drei Stimmungen, drei Stadtteile zu Ehren:

Samstag, 21. Juni: Die Saison wird mit der traditionellen Polenta eröffnet, begleitet von italienischer Wurst und Bœuf bourguignon!

Samstag, 12. Juli: Der Nationalfeiertag wird mit Schminken, Spielen, Tanz, Umzug und Feuerwerk gefeiert?

Samstag, 30. August: Der Sommer wird mit Musik, Leckereien und einem Tanzfest verlängert.

Italiano :

L’estate è alle porte e con essa il ritorno delle Fensch’stivales, le nostre colorate e divertenti feste di quartiere!

Tre date, tre atmosfere, tre quartieri sotto i riflettori:

Sabato 21 giugno: la stagione si apre in grande stile con la tradizionale polenta, accompagnata da salsiccia italiana e bourguignon!

Sabato 12 luglio: si festeggia la Fête Nationale con face painting, giochi, balli, sfilata, fuochi d’artificio?

Sabato 30 agosto: l’estate continua con musica, prelibatezze e un ballo popolare.

Espanol :

El verano está a la vuelta de la esquina… y con él regresan los Fensch?stivales, nuestras fiestas de barrio llenas de color y diversión

Tres fechas, tres ambientes, tres barrios en el punto de mira:

Sábado 21 de junio: la temporada comienza por todo lo alto con la tradicional polenta, acompañada de salchichas italianas y bourguignon

Sábado 12 de julio: celebramos la Fiesta Nacional con pintacaras, juegos, baile, desfile, fuegos artificiales..

Sábado 30 de agosto: el verano continúa con música, delicias y un baile popular.

L’événement Fensch’stivales Fontoy a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME