FENWICK : Film et débat La belle étoile Orgères Dimanche 22 mars, 15h00 Prix libre. Inscriptions et plan d’accès: ruche35@proton.me

Projection du film FENWICK et rencontre avec la réalisatrice Léna Ichkhanian en association avec Les Ruches pour un débat citoyen, vers une réconciliation populaire. Tournée Bretonne du 18 au 22 mars.

La réalisatrice Léna Ichkhanian est en tournée en Bretagne pour présenter son film FENWICK, vers une réconciliation populaire, suivi d’un débat citoyen en association avec les [Ruches](www.ruches.org) Bretonnes, pour repeindre le printemps en jaune ! [FENWICK](https://www.youtube.com/watch?v=Bwa05WaffSw)

« Ce film parle à tout le monde. À ceux de droite, à ceux de gauche, aux abstentionnistes, aux révolutionnaires, aux lassés, aux libéraux. À ceux qui ont cru, à ceux qui n’y croient plus, à ceux qui ont peur, à ceux qui se battent encore. À ceux qui pensent que tout est foutu, et à ceux qui continuent d’espérer. Ce film ne cherche pas à convaincre – il cherche à comprendre. Parce qu’avant d’avoir raison, il faut pouvoir s’écouter. »

Léna Ichkhanian

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T19:00:00.000+01:00

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ruche35@proton.me 0648698329

La belle étoile La belle étoile, 35 230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine



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