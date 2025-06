Fercé en fête ! – Fercé-sur-Sarthe 5 juillet 2025 18:00

Sarthe

Fercé en fête ! Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-06 02:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Fête communale avec repas, feu d’aritifice et soirée dansante

Le CAL organise Fercé en fête ! pour débuter l’été autour d’un repas fait maison, d’une retraite aux flambeaux, d’un feu d’artifice et d’une soirée dansante.

Le site sera ouvert dès 18h et le repas servi vers 20H.

22h15: Retraite aux flambeaux avec cracheur de feu

23h Feu d’artifice

23H30: soirée dansante avec DJ .

Bois Laurent

Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 20 12 63 calfercesursarthe@gmail.com

English :

Community festival with meal, bonfire and dancing

German :

Gemeindefest mit Essen, Feuerwerk und Tanzabend

Italiano :

Festa comunitaria con pasto, fuochi d’artificio e balli

Espanol :

Fiesta comunitaria con comida, fuegos artificiales y baile

L’événement Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-06-14 par CDT72