Ferhat Bouda Galerie Zoème Marseille 6e Arrondissement

Jeudi 23 octobre 2025 de 18h à 21h.

Du 24/10 au 23/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h. Galerie Zoème 8 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-10-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

2025-10-23 2025-10-24

Ferhat Bouda s’inscrit clairement dans une tradition de la photographie documentaire, de la narration, de l’essai et de l’engagement.

Allemagne, Algérie, Burkina Faso, France, Mali, Mauritanie, Maroc, Mongolie, Niger, Tunisie.



Ferhat Bouda s’inscrit clairement dans une tradition de la photographie documentaire, de la narration, de l’essai et de l’engagement. Témoigner, donner à voir, de préférence en noir et blanc, pactiser avec le temps pour aller au-delà des apparences, se faire accepter pour à la fois respecter ceux qu’il représente et livrer des clés qui dépassent l’anecdote, telles sont les bases de ses enquêtes au long cours. Christian Caujolle



Membre de l'Agence VU' depuis 2014, installé en Allemagne.

Galerie Zoème 8 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@zoeme.net

Ferhat Bouda clearly belongs to a tradition of documentary photography, narration, essay and commitment.

Ferhat Bouda steht eindeutig in der Tradition der Dokumentarfotografie, der Erzählung, des Essays und des Engagements.

Ferhat Bouda si inserisce chiaramente in una tradizione di fotografia documentaria, narrativa, saggistica e d’impegno.

Ferhat Bouda se inscribe claramente en una tradición de fotografía documental, narrativa, ensayo y compromiso.

