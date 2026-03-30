Feria à la bistroquette Feria de Pâques Bistroquette Arles
Feria à la bistroquette Feria de Pâques Bistroquette Arles jeudi 2 avril 2026.
Feria à la bistroquette Feria de Pâques
Du jeudi 2 au samedi 4 avril 2026. Bistroquette 21, rue du pont Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-02
Au cœur de la féria, le Bistrotquette se transforme en véritable bodega festive.
Pendant toute la féria de Pâques, venez vivre une ambiance survoltée mêlant musique, convivialité et esprit du Sud.
DJ sets, rythmes entraînants et énergie collective vous accompagnent. Entre tapas gourmandes, cocktails rafraîchissants et verres partagés entre amis, chaque moment devient une fête.
Ici, on danse, on rit, on trinque et on célèbre la féria comme il se doit, dans un lieu vibrant où se retrouvent locaux et festayres de passage. .
Bistroquette 21, rue du pont Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 83 54 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the heart of the féria, the Bistrotquette is transformed into a veritable festive bodega.
L’événement Feria à la bistroquette Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à ARLES (Bouches-du-Rhône)
- Les chaillées de l’enfer | Rencontre avec le réalisateur et deux femmes vigneronnes Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 31 mars 2026
- La fourmi, l’ogre et la princesse | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 1 avril 2026
- Les mini-mercredis Miroirs magiques ! Fondation Vincent van Gogh Arles Arles 1 avril 2026
- La Bodega des Andalouses Feria de Pâques Sur le parvis de l’Hôtel Jules César Arles 2 avril 2026
- Fiesta Bodega Féria de Pâques Bourse du travail Arles 2 avril 2026