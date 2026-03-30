Feria à la bistroquette Feria de Pâques Bistroquette Arles

Feria à la bistroquette Feria de Pâques

Du jeudi 2 au samedi 4 avril 2026. Bistroquette 21, rue du pont Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-02

Au cœur de la féria, le Bistrotquette se transforme en véritable bodega festive.

Pendant toute la féria de Pâques, venez vivre une ambiance survoltée mêlant musique, convivialité et esprit du Sud.



DJ sets, rythmes entraînants et énergie collective vous accompagnent. Entre tapas gourmandes, cocktails rafraîchissants et verres partagés entre amis, chaque moment devient une fête.



Ici, on danse, on rit, on trinque et on célèbre la féria comme il se doit, dans un lieu vibrant où se retrouvent locaux et festayres de passage. .

Bistroquette 21, rue du pont Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 83 54 85

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English :

At the heart of the féria, the Bistrotquette is transformed into a veritable festive bodega.

L’événement Feria à la bistroquette Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles