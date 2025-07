Feria au Bistrot le Louna Bistrot le Louna Les Eyzies

Bistrot le Louna 47 avenue de la Préhistoire Les Eyzies

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Préparez vos tenues rouge & blanc, vos équipes pour la pétanque et votre appétit pour le cochon de lait à la broche ! Ambiance feria, bandas, rires & apéros sous les étoiles ! Réservation conseillée , entrée gratuite !

Au programme

– Pétanque dès 18h30

– Bandas en live pour l’ambiance Féria

– Bar éphémère pour l’apéro et cocktail

– DJ Party dès 22h pour danser jusqu’à minuit

Dress code Rouge & Blanc

Réservation conseillée 05 53 03 73 66

Entrée gratuite bar & food sur place .

Bistrot le Louna 47 avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 66

English : Feria au Bistrot le Louna

Get your red & white outfits ready, your petanque teams ready and your appetite whetted for suckling pig on a spit! Feria atmosphere, bandas, laughter & aperitifs under the stars! Reservations recommended, free admission!

German : Feria au Bistrot le Louna

Bereiten Sie Ihre rot-weißen Outfits, Ihre Teams für das Boulespiel und Ihren Appetit auf Spanferkel am Spieß vor! Feria-Atmosphäre, Bandas, Lachen & Aperitifs unter dem Sternenhimmel! Reservierung empfohlen, Eintritt frei!

Italiano :

Preparate i vostri abiti rossi e bianchi, le vostre squadre di petanque e il vostro appetito per il maialino allo spiedo! Atmosfera da feria, bandas, risate e aperitivi sotto le stelle! Prenotazione consigliata, ingresso libero!

Espanol :

Prepare sus trajes rojos y blancos, sus equipos de petanca y su apetito de cochinillo al espeto Ambiente de feria, bandas, risas y aperitivos bajo las estrellas Se recomienda reservar, ¡entrada gratuita!

