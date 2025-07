FÉRIA DE BÉZIERS 2025 DERBY DE LA FÉRIA Béziers

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 DERBY DE LA FÉRIA Béziers mardi 12 août 2025.

Rue de Stavropol Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Dans le cadre de la Féria 2025, l’ASBH reçoit Narbonne !

Billetterie en ligne sur le site de l’ASBH.

Billetterie en ligne sur le site de l’ASBH. .

Rue de Stavropol Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

ASBH hosts Narbonne as part of Féria 2025!

Online ticketing on the ASBH website.

German :

Im Rahmen der Féria 2025 empfängt die ASBH Narbonne!

Online-Tickets auf der ASBH-Website.

Italiano :

L’ASBH ospita Narbonne nell’ambito di Féria 2025!

I biglietti sono disponibili online sul sito dell’ASBH.

Espanol :

¡La ASBH recibe a Narbona en el marco de la Féria 2025!

Venta de entradas en línea en el sitio web de la ASBH.

L’événement FÉRIA DE BÉZIERS 2025 DERBY DE LA FÉRIA Béziers a été mis à jour le 2025-07-21 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE