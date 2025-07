FÉRIA DE BÉZIERS 2025 LA FÉRIA AUX OSTALS Béziers

Les Ostals réinventent la Feria DJ, expos, spectacles et tapas raffinés pour une expérience chic, festive et artistique de midi à la nuit !

Cette année, Les Ostals s’associent à Betarra (Arènes de Béziers) et PMS Prod (Feria de Boujan Puerta Grande) pour réinventer la Feria dans un esprit chic et contemporain. De midi à tard dans la nuit, vivez une expérience unique mêlant DJ sets, siestes musicales, expositions originales — dont celles des toreros Castella et Veyrunes —, spectacles vivants et tapas raffinés. Une immersion festive, artistique et conviviale au cœur de la Feria.

Programme détaillé à venir.

Réservation fortement conseillée. .

14 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 9 79 31 57 70

English :

Les Ostals reinvent the Feria: DJs, exhibitions, shows and refined tapas for a chic, festive and artistic experience from midday to night!

German :

Die Ostals erfinden die Feria neu: DJs, Ausstellungen, Shows und raffinierte Tapas für ein schickes, festliches und künstlerisches Erlebnis von mittags bis nachts!

Italiano :

Les Ostals reinventano la Feria: DJ, mostre, spettacoli e tapas raffinate per un’esperienza chic, festosa e artistica da mezzogiorno a sera!

Espanol :

Les Ostals reinventan la Feria: DJs, exposiciones, espectáculos y tapas refinadas para vivir una experiencia chic, festiva y artística desde el mediodía hasta la noche

