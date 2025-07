FÉRIA DE BÉZIERS 2025 LES 10 KM DE LA FÉRIA Béziers

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Course dès 16 ans, rando dès 10 ans. Parcours frais et ombragé. Bandana offert aux 1500 premiers en blanc. Remise des boucliers au Village 3e mi-temps. Festif et sportif !

Le rendez-vous des sportifs de la Féria !

Course chronométrée dès 16 ans et randonnée accessible dès 10 ans. Parcours semi-ombragé avec nombreuses pauses fraîcheurs. Un bandana est offert aux 1500 premiers inscrits en tenue blanche.

Les vainqueurs de la course recevront leur bouclier au Village de la 3e mi-temps.

Un événement sportif et festif à ne pas manquer !

Gratuit Inscription en ligne obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

Races from age 16, hikes from age 10. Cool, shady course. Bandana offered to the first 1500 in white. Shield presentation in the Village 3rd half. Festive and sporty!

German :

Laufen ab 16 Jahren, Wandern ab 10 Jahren. Kühle und schattige Strecke. Bandana gratis für die ersten 1500 in Weiß. Schildübergabe im Village 3. Halbzeit. Festlich und sportlich!

Italiano :

Per corridori dai 16 anni in su e per escursionisti dai 10 anni in su. Percorso fresco e ombreggiato. Bandana gratuita per i primi 1.500 corridori bianchi. Consegna dello scudo nel Villaggio, 3° tempo. Festosa e sportiva!

Espanol :

Para corredores a partir de 16 años y senderistas a partir de 10 años. Recorrido fresco y sombreado. Pañuelo gratuito para los 1.500 primeros corredores blancos. Entrega del escudo en el Village, 3er descanso. Festivo y deportivo

